Масштабна атака ворожих дронів: Україна збила 70 із 151 БПЛА зс рф

Ворог атакував 151-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами із низки напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Передає УНН із посиланням на сторінку Повітряних сили Збройних сил України.

У ніч на 9 лютого 2025 року (із 19.30 8 лютого) російські військові сили атакували Україну 151-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — рф.

Станом на ранок, 9 лютого, підтверджено збиття 70-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Щодо деталей нападу:

74 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Але, станом на 9 гоин ранку, ще два БпЛА були в повітрі, бойова робота тривала.

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