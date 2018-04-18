Масштабное ДТП в Кривом Роге: число погибших увеличилось

"Один пострадавший, который находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии, умер", - подтвердил Степанов.

Напомним, утром 17 апреля во Кривом Роге произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса. В результате аварии погибли 8 человек. Спасатели информировали о 21 пострадавшем. В больнице находились 15 пострадавших в результате ДТП в Кривом Роге, среди них - 4 человека в крайне тяжелом состоянии.

Также УНН сообщал, что 18 апреля объявили Днем траура по погибшим в ДТП.