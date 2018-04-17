У Кривому Розі оголосили жалобу за загиблими у масштабному ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. За розпорядженням міського голови Кривого Рогу 18 квітня у місті оголошено траур за загиблими в ДТП, яка сталася вранці. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт виконкому Криворізької міської ради.
"За розпорядженням міського голови 18 квітня у Кривому Розі оголошено траур за загиблими в ДТП", – зазначено в повідомлені.
Нагадаємо, вранці 17 квітня у Кривому Розі сталася смертельна ДТП за участю автомобіля Mazda, маршрутного мікроавтобуса та автобуса. Внаслідок аварії загинули 8 людей. Рятувальники інформували про 21 постраждалого.
Також УНН повідомляв про те, що у лікарні перебувають 15 постраждалих внаслідок ДТП у Кривому Розі, серед них – 4 людини у вкрай важкому стані.
Крім того, затримано водія легкового автомобіля Mazda, який є учасником дорожньо-транспортної пригоди у Кривому Розі Дніпропетровської області.