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У Кривому Розі оголосили жалобу за загиблими у масштабному ДТП

У Кривому Розі оголосили жалобу за загиблими у масштабному ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. За розпорядженням міського голови Кривого Рогу 18 квітня у місті оголошено траур за загиблими в ДТП, яка сталася вранці. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт виконкому Криворізької міської ради.

"За розпорядженням міського голови 18 квітня у Кривому Розі оголошено траур за загиблими в ДТП", – зазначено в повідомлені.

Нагадаємо, вранці 17 квітня у Кривому Розі сталася смертельна ДТП за участю автомобіля Mazda, маршрутного мікроавтобуса та автобуса. Внаслідок аварії загинули 8 людей. Рятувальники інформували про 21 постраждалого.

Також УНН повідомляв про те, що у лікарні перебувають 15 постраждалих внаслідок ДТП у Кривому Розі, серед них – 4 людини у вкрай важкому стані.

Крім того, затримано водія легкового автомобіля Mazda, який є учасником дорожньо-транспортної пригоди у Кривому Розі Дніпропетровської області.

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