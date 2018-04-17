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Масштабна ДТП у Кривому Розі: водія Mazda затримали

Масштабна ДТП у Кривому Розі: водія Mazda затримали

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Водія легкового автомобіля Mazda, який є учасником дорожньо-транспортної пригоди у Кривому Розі Дніпропетровської області, затримали. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

"Водія Mazda, чоловіка 1950 року народження, затримано. З ним наразі проводяться слідчі дії", – йдеться в повідомленні поліції.

Нагадаємо, смертельна ДТП за участю автомобіля Mazda, маршрутного мікроавтобуса та автобуса сталася у Кривому Розі у Дніпропетровській області. Внаслідок аварії загинули 8 людей, повідомлялося про понад 18 постраждалих. Крім того, рятувальники інформували про 21 постраждалого внаслідок ДТП.

Також УНН повідомляв про те, у лікарні перебувають 15 постраждалих внаслідок ДТП у Кривому Розі, серед них – 4 людини у вкрай важкому стані.

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