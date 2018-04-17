Масштабное ДТП в Кривом Роге: водителя Mazda задержали
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Водителя легкового автомобиля Mazda, который является участником дорожно-транспортного происшествия в Кривом Роге Днепропетровской области, задержали. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.
"Водитель Mazda, мужчина 1950 года рождения, задержан. С ним сейчас проводятся следственные действия", - говорится в сообщении полиции.
Напомним, смертельное ДТП при участии автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса произошло в Кривом Роге в Днепропетровской области. В результате аварии погибли 8 человек, сообщалось о более 18 пострадавших. Кроме того, спасатели информировали о 21 пострадавшем в результате ДТП.
Также УНН сообщал о том, в больнице находятся 15 пострадавших в результате ДТП в Кривом Роге, среди них - 4 человека в крайне тяжелом состоянии.