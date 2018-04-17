Масштабна ДТП у Кривому Розі: поліція уточнила кількість госпіталізованих
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У лікарні перебувають 15 постраждалих внаслідок ДТП у Кривому Розі Дніпропетровської області, серед них – 4 людини перебувають у вкрай тяжкому стані. Про це повідомив відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає УНН.
"Поліція встановила особи 6 загиблих під час ДТП у Кривому Розі. За останньою інформацією, внаслідок ДТП загинуло 8 людей, 15 потерпілих перебувають у лікарні, серед них – 4 знаходяться у вкрай важкому стані", – зазначили в поліції.
За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Кривому Розі Дніпропетровської області сталася ДТП за участю легкового автомобіля Mazda, маршрутного мікроавтобуса та автобуса. Внаслідок аварії загинули 8 людей, повідомлялося про понад 18 постраждалих. Крім того, рятувальники інформували про 21 постраждалого внаслідок ДТП.