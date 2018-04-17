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В Кривом Роге объявлен траур по погибшим в масштабном ДТП

В Кривом Роге объявлен траур по погибшим в масштабном ДТП

Киев  •  УНН

 • 9370 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. По распоряжению городского головы Кривого Рога 18 апреля в городе объявлен траур по погибшим в ДТП, которое произошло утром. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт исполкома Криворожского городского совета.

"По распоряжению городского головы 18 апреля во Кривом Роге объявлен траур по погибшим в ДТП", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 17 апреля в Кривом Роге произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса. В результате аварии погибли 8 человек. Спасатели информировали о 21 пострадавшем.

Также УНН сообщал о том, что в больнице находятся 15 пострадавших в результате ДТП в Кривом Роге, среди них - 4 человека в крайне тяжелом состоянии.

Кроме того, задержан водитель легкового автомобиля Mazda, который является участником дорожно-транспортного происшествия в Кривом Роге Днепропетровской области.

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