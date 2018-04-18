Масштабна ДТП у Кривому Розі: кількість загиблих збільшилася
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У лікарні помер один з постраждалих у результаті ДТП у Кривому Розі. Про це УНН повідомив завідувач приймального відділення Криворізької міської клінічної лікарні №2 Володимир Степанов.
"Один постраждалий, який знаходився у реанімації у вкрай важкому стані, помер", - підтвердив Степанов.
Нагадаємо, вранці 17 квітня у Кривому Розі сталася смертельна ДТП за участю автомобіля Mazda, маршрутного мікроавтобуса та автобуса. Внаслідок аварії загинули 8 людей. Рятувальники інформували про 21 постраждалого. У лікарні перебували 15 постраждалих внаслідок ДТП у Кривому Розі, серед них – 4 людини у вкрай важкому стані.
Також УНН повідомляв, що 18 квітня оголосили Днем жалоби за загиблими у ДТП.