Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)

Скандал с фиктивной инвалидностью, который ранее вспыхнул в прокуратуре, дошел до Агентства по розыску и менеджменту активов. Национальная полиция проверяет, законно ли должностные лица агентства получили группу инвалидности во время полномасштабной войны, или они получили инвалидность из-за поддельных документов МСЭК. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные судебного реестра.

Детали

Национальная полиция 25 октября начала уголовное производство по фактам служебного подлога и злоупотребления служебным положением. По версии следствия, работники медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) с целью получения неправомерной выгоды и злоупотребляя служебным положением организовали выдачу должностным лицам АРМА заведомо поддельных документов о наличии инвалидности. Это позволяет последним получить отсрочку от прохождения службы в ВСУ и пенсионные выплаты.

Правоохранители обращались в суд с просьбой предоставить доступ к медицинской документации работников АРМА, которым установлена группа инвалидности во время полномасштабной войны.

Сейчас полиция проверяет пять должностных лиц агентства. В текстах постановлений их личные данные скрыты, однако как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о:

Урок с прокурорами не усвоен?

В начале октября правоохранители задержали руководительницу Хмельницкого МСЭК по подозрению в незаконном обогащении. Во время обысков у нее обнаружили около шести миллионов долларов в разных валютах.

После скандала с Татьяной Крупой, у общественности возник вопрос: а кто же платил такие деньги за выводы МСЭК. Тогда же выяснилось, что десятки прокуроров, включая руководителя областного управления Алексея Олейника, имеют инвалидность. Журналисты предполагали, что они были признаны лицами с инвалидностью в обмен на покрывание коррупционных схем руководительницы областного МСЭК Татьяны Крупы.

Этот скандал привел к ликвидации МСЭК, а также к масштабным проверкам их решений.

Не обошлось и без громких отставок - генеральный прокурор Андрей Костин ушел с должности, что стало знаковым моментом, который показал, что даже чиновники не защищены от последствий своих управленческих провалов.

Казалось бы, уроки этого скандала должны были стать предостережением для других государственных органов. Однако ситуация в АРМА демонстрирует, что проблема коррупции далеко не преодолена.

В то же время глава АРМА Елена Дума активно использует тему МСЭК для собственного пиара. Она неоднократно заявляла, что именно ее усилия в 2020 году обнаружили коррупцию в МСЭК, намекая, что это дало толчок ликвидации медкомиссий. Однако ее заявления, несмотря на громкие формулировки, не подтверждаются конкретными действиями или результатами. Вместо этого руководитель часто упоминает о "совещаниях" и "инициативах", которые не приводят к реальным изменениям в работе агентства.

После информации о том, что полиция проверяет, законно ли сотрудники АРМА получили группу инвалидности, любые заявления Елены Думы о МСЭК выглядят еще более неубедительно и ставят под сомнение ее профессионализм.

Если эти подозрения подтвердятся, ситуация для Елены Думы может закончиться аналогично случаю с Костиным. Скандал с подчиненными, причастными к "покупке" справок, способен разрушить ее репутацию как управленца и привести к отставке.

Вместо выводов

Скандалы, связанные с коррупцией в государственных органах, подрывают доверие общества к власти. Дело АРМА - не просто проверка законности, а тест на прозрачность и ответственность. Общественность имеет право знать, способна ли глава агентства защищать государственные интересы, а не покрывать своих подчиненных.

Если система коррупции в АРМА будет подтверждена, гражданское общество должно требовать не только наказания виновных, но и кардинальных изменений в руководстве агентства.