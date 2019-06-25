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Малый и средний бизнес в Украине дает более 50% ВВП в год - Минэкономразвития

Киев • УНН

 • 11467 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Малый и средний бизнес в Украине приносит 55% валового внутреннего продукта в экономику страны, при этом если выделить только малый бизнес, то это лишь 16% ВВП. Об это на первом национальном бизнес-форуме Industry4Ukraine заявил член команды поддержки реформ Министерства экономического развития и торговли Денис Шемякин, передает УНН.

Малый и средний бизнес в Украине дает более 50% ВВП в год - Минэкономразвития

"У нас 55% вклад малого и среднего бизнеса в ВВП. Но если посмотреть в другом измерении, то крупные и средние предприятия в Украине - это 73% ВВП, то есть микро- и малые предприятия в Украине - это лишь 16% ВВП. В Европе - в два раза больше", - сказал он.

Как сообщал УНН, за три года валовой внутренний продукт Украины вырос на 8,4%.

Напомним, Кубив назвал сроки роста ВВП Украины выше докризисного уровня.

Напомним, по данным МЭРТ, эксперты государственного и негосударственного сектора ухудшили прогноз роста ВВП Украины до 2,7% при инфляции на уровне 8,7% в 2019 году.

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