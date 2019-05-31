Кубів назвав терміни росту ВВП України вище докризового рівня
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Валовий внутрішній продукт України через півтора року перевищить докризовий показник 2013 року на 0,7%. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час години запитань до уряду у ВР, передає корреспондент УНН.
"Через півтора року ВВП Україна перевищить докризовий обсяг ВВП 2013 року на 0,7%", - зазначив Кубів.
Він також нагадав, що Україна, за деякими оцінками, втратила 20% ВВП через агресію Російської Федерації та анексію Криму.
"Ми втратили людей, заводи, промислові комплекси, поклади газу і вугілля. Але ми вистояли, ми вивели економіку з крутого піке, економіка припинила падіння в 2016 році і з того часу сукупно зросла на 8,4%", - додав віце-прем'єр.
Нагадаємо, за даними МЕРТ, експерти державного та недержавного сектору погіршили прогноз зростання ВВП України до 2,7% при інфляції на рівні 8,7% у 2019 році.