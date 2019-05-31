Кубів назвав терміни росту ВВП України вище докризового рівня

КИЇВ. 31 травня. УНН. Валовий внутрішній продукт України через півтора року перевищить докризовий показник 2013 року на 0,7%. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час години запитань до уряду у ВР, передає корреспондент УНН.