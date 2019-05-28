Експерти погіршили прогноз зростання ВВП

"Експерти державного та недержавного сектору, які взяли участь в обговоренні макроекономічного прогнозу дають більш консервативний прогноз зростання ВВП за підсумками 2019 року на рівні 2,7%, тоді як згідно з оцінками молодих аналітиків цей показник сягне 3,1%", - йдеться у квітневому прогнозі.

У 2020 році експерти передбачають зростання ВВП на 3%, тоді як молодь - 3,7%, у 2021 оцінка експертів - 3,5% (оцінка молоді - 4,3%), у 2022 році оцінка експертів - 4% (оцінка молоді - 4,8%).

Згідно з квітневим консенсус-прогнозом, експертами також очікується зростання споживчих цін (у розрахунку грудень до грудня попереднього року) на рівні 8,7% у 2019 році, 7,6% – у 2020 році, 6,8% – у 2021 році і 6% – у 2022 році. Своєю чергою, згідно з оцінками молоді, яка брала участь в дискусії, зростання споживчих цін очікується на рівні 10,7% у 2019 році, 9,7% у 2020 році, 9,8% у 2021 році і 8% у 2022 році.

“Консенсус-прогноз зростання ВВП у 2019 році оцінений на рівні 2,7%, і він є близьким до 3%, на основі яких були розраховані показники державного бюджету. Так само і інфляція, яка оцінена на рівні 7,6%, практично співпадає із 7,4%, закладених у бюджет. Приблизно таку ж ситуацію ми спостерігаємо і стосовно 2020 року”, - відзначив перший віце-прем’єр-міністра - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, коментуючи показники макроекономічного прогнозу.

Нагадаємо, у вересні минулого року експерти у консенсус-прогнозі погіршили прогноз зростання ВВП України до 3% при інфляції 7,4% у 2019 році.