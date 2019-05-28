Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП

"Эксперты государственного и негосударственного сектора, которые приняли участие в обсуждении макроэкономического прогноза дают более консервативный прогноз роста ВВП по итогам 2019 года на уровне 2,7%, тогда как по оценкам молодых аналитиков этот показатель достигнет 3,1%", - говорится в апрельском прогнозе.

В 2020 году эксперты предсказывают рост ВВП на 3%, тогда как молодежь - 3,7%, в 2021-м оценка экспертов - 3,5% (оценка молодежи - 4,3%), в 2022 году оценка экспертов - 4% (оценка молодежи - 4,8%).

Согласно апрельскому консенсус-прогнозу, экспертами также ожидается рост потребительских цен (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года) на уровне 8,7% в 2019 году, 7,6% - в 2020 году, 6,8% - в 2021 году и 6% - в 2022 году. В свою очередь, согласно оценкам молодежи, принимавшей участие в дискуссии, рост потребительских цен ожидается на уровне 10,7% в 2019 году, 9,7% в 2020 году, 9,8% в 2021 году и 8% в 2022 году.

"Консенсус-прогноз роста ВВП в 2019 году оценен на уровне 2,7%, и он близок к 3%, на основе которых были рассчитаны показатели государственного бюджета. Так же и инфляция, которая оценена на уровне 7,6%, практически совпадает с 7,4%, заложенных в бюджет. Примерно такую же ситуацию мы наблюдаем и в отношении 2020 года", - отметил первый вице-премьер-министра - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, комментируя показатели макроэкономического прогноза.

Напомним, в сентябре прошлого года эксперты в консенсус-прогнозе ухудшили прогноз роста ВВП Украины до 3% при инфляции 7,4% в 2019 году.