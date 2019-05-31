Кубив назвал сроки роста ВВП Украины выше докризисного уровня
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Валовой внутренний продукт Украины через полтора года превысит докризисный показатель 2013 года на 0,7%. Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время часа вопросов к правительству в ВР, передает корреспондент УНН.
"Через полтора года ВВП Украины превысит докризисный объем ВВП 2013 года на 0,7%", - отметил Кубив.
Он также напомнил, что Украина, по некоторым оценкам, потеряла 20% ВВП из-за агрессии Российской Федерации и аннексию Крыма.
"Мы потеряли людей, заводы, промышленные комплексы, залежи газа и угля. Но мы выстояли, мы вывели экономику из крутого пике, экономика прекратила падение в 2016 году и с тех пор совокупно выросла на 8,4%", - добавил вице-премьер.
Напомним, по данным МЭРТ, эксперты государственного и негосударственного сектора ухудшили прогноз роста ВВП Украины до 2,7% при инфляции на уровне 8,7% в 2019 году.