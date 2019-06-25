Малий і середній бізнес в Україні дає понад 50% ВВП на рік - Мінекономрозвитку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Малий і середній бізнес в Україні приносить 55% валового внутрішнього продукту в економіку країни, при цьому якщо виділити тільки малий бізнес, то це лише 16% ВВП.Про це на першому національному бізнес-форумі Industry4Ukraine заявив член команди підтримки реформ Міністерства економічного розвитку і торгівлі Денис Шемякін, передає УНН.
"У нас 55% внесок малого і середнього бізнесу в ВВП. Але якщо подивитися в іншому вимірі, то великі і середні підприємства в Україні - це 73% ВВП, тобто мікро- і малі підприємства в Україні - це лише 16% ВВП. В Європі - в два рази більше", - сказав він.
Як повідомляв УНН, за три роки валовий внутрішній продукт України зріс на 8,4%.
Нагадаємо, Кубів назвав терміни росту ВВП України вище докризового рівня.
Нагадаємо, за даними МЕРТ, експерти державного та недержавного сектору погіршили прогноз зростання ВВП України до 2,7% при інфляції на рівні 8,7% у 2019 році.