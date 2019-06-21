За три роки ВВП України зріс на 8,4% - Кубів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. За три роки валовий внутрішній продукт України зріс на 8,4%. Про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час години запитань до уряду, передає кореспондент УНН.
“За три роки ми забезпечили 8,4% росту ВВП, а цими днями Держстат збільшив попередню оцінку зростання ВВП у першому кварталі з 2,2% до 2,5%. Це 13 кварталів поспіль безперервного зростання в умовах суттєвої зміни політичного ландшафту, політичної турбулентності та продовження фактичної війни з агресором Російської Федерації”, — зазначив Кубів.
Нагадаємо, Кубів назвав терміни росту ВВП України вище докризового рівня.