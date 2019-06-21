За три года ВВП Украины вырос на 8,4% - Кубив

“За три года мы обеспечили 8,4% роста ВВП, а на днях Госстат увеличил предварительную оценку роста ВВП в первом квартале с 2,2% до 2,5%. Это 13 кварталов подряд непрерывного роста в условиях существенного изменения политического ландшафта, политической турбулентности и продолжение фактической войны с агрессором Российской Федерации”, — отметил Кубив.

Напомним, Кубов назвал сроки роста ВВП Украины выше докризисного уровня.