За три года ВВП Украины вырос на 8,4% - Кубив
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. За три года валовой внутренний продукт Украины вырос на 8,4%. Об этом заявил министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.
“За три года мы обеспечили 8,4% роста ВВП, а на днях Госстат увеличил предварительную оценку роста ВВП в первом квартале с 2,2% до 2,5%. Это 13 кварталов подряд непрерывного роста в условиях существенного изменения политического ландшафта, политической турбулентности и продолжение фактической войны с агрессором Российской Федерации”, — отметил Кубив.
Напомним, Кубов назвал сроки роста ВВП Украины выше докризисного уровня.