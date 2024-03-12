Максимально ограничить перемещение и поездки: в Одессе объявили штормовое предупреждение

В Одессе объявлен желтый уровень опасности из-за штормового предупреждения и сильных порывов восточного ветра. Городские власти призывают одесситов и гостей города быть внимательными.

Об этом передает УНН, со ссылкой на пресс-службу Одесского городского совета и Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещения и поездки, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями - вследствие сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей. - говорится в сообщении ОГС.

Синоптики напомнили, что в течение суток, 12 марта, в городе Одессе ожидаются порывы восточного ветра, 15-17 м/с. Соответственно определен уровень опасности, - сейчас он желтый.

Также УНН ранее сообщал, что в Одесской области развернут415 "пунктов несокрушимости" на фоне непогоды.

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