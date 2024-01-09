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Негода на Одещині: на території області розгорнули понад 400 пунктів незламності

Київ • УНН

 • 24847 перегляди

В Одеській області розгорнуто 415 "пунктів незламності" на тлі негоди

Через негоду на території Одеської області розгорнули 415 "пунктів незламності". Про це у своєму Telegram-каналі написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Деталі

Ще 397 готові розгорнути у разі необхідності, додав Кіпер.

Очільник ОВА поінформував, що станом на 08:00 на Одещині без електропостачання лишається 191 населений пункт. Аварійні бригади ДТЕК продовжують відновлення.

Газо-, водо-, теплопостачання у штатному режимі.

На дорогах державного та місцевого значення працює спецтехніка.

"Ще раз прошу водіїв, у разі відсутності екстреної необхідності, сьогодні утриматися від поїздок", - пише Кіпер.

На Одещині відновлюють рух трасою М-14 для проїзду вантажівок та автобусів09.01.24, 08:24 • 37961 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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