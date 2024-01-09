Непогода в Одесской области: на территории области развернули более 400 пунктов несокрушимости
В Одесской области развернуто 415 "пунктов несокрушимости" на фоне непогоды.
В Киеве за неделю гриппом, ОРВИ и COVID-19 заболело более 10 тыс. человек, десять умерли
Более 10 000 киевлян заболели гриппом, ОРВИ и COVID-19 за неделю, десять летальных случаев. Чиновники призывают к вакцинации и ношению масок.
Южная Корея готовится к сильным снегопадам: для Сеула выпущено предупреждение
На Южную Корею обрушился снегопад: в Большом Сеуле ожидается до 10 см снега, в связи с чем власти объявили предупреждение.
Ущерб окружающей среде из-за российской войны превысил 56 миллиардов евро - ОП
Ущерб, нанесенный российской войной окружающей среде в Украине, превышает 56 миллиардов евро; Украина стремится привлечь россию к ответственности.
Из-за непогоды масштабные обесточивания: более тысячи населенных пунктов без света
Более 1 000 населенных пунктов Украины остались без света из-за непогоды в восьми областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением.
россияне за сутки обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковщины: двое пострадавших
Российские войска обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковской области. Два человека получили ранения.
В monobank произошел сбой - Гороховский
Сооснователь monobank Олег Гороховский объявил о сбое в работе мобильного банка.
В Винницкой области община ПЦУ на законных основаниях вернула себе храм. Людям намекают, что их силой могут оттуда выгнать
В Винницкой области община ПЦУ на законных основаниях вернула себе храм. Людям намекают, что их силой могут оттуда выгнать
В Одесской области трое детей отравились угарным газом - ГСЧС
Три девочки в Одесской области отравились угарным газом от неправильно установленного генератора.
Николаевскую область ночью враг обстрелял из артиллерии
Российские войска обстреляли Николаевскую область ночью; о жертвах не сообщается.