Непогода в Одесской области: на территории области развернули более 400 пунктов несокрушимости

Из-за непогоды на территории Одесской области развернули 415 "пунктов несокрушимости". Об этом в своем Telegram-канале написал глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Еще 397 готовы развернуть в случае необходимости, добавил Кипер.

Глава ОВА проинформировал, что по состоянию на 08:00 в Одесской области без электроснабжения остается 191 населенный пункт. Аварийные бригады ДТЭК продолжают восстановление.

Газо-, водо-, теплоснабжение в штатном режиме.

На дорогах государственного и местного значения работает спецтехника.

"Еще раз прошу водителей, в случае отсутствия экстренной необходимости, сегодня воздержаться от поездок", - пишет Кипер.

В Одесской области восстанавливают движение по трассе М-14 для проезда грузовиков и автобусов