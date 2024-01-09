В Одесской области восстанавливают движение по трассе М-14 для проезда грузовиков и автобусов

В Одесской области продолжается восстановление движения для проезда грузового транспорта и автобусов на трассе М-14 (Одесса - Мелитополь - Новоазовск). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

При этом он уточнил, что остается ограниченным движение для грузового транспорта и автобусов по М-13 - Кропивницкий - Кишинев (от границы с Кировоградской областью до границы с Одесской).

Из-за непогоды на Николаевщине ряд дорог закрыли для движения грузовиков и автобусов