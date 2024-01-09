На Одещині відновлюють рух трасою М-14 для проїзду вантажівок та автобусів
Київ • УНН
Одеська обласна державна адміністрація повідомляє, що рух для вантажівок та автобусів відкрито на трасі М-14
На Одещині триває відновлення руху для проїзду вантажного транспорту та автобусів на трасі М-14 (Одеса - Мелітополь - Новоазовськ). Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
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При цьому він уточнив, що залишається обмеженим рух для вантажного транспорту та автобусів по М-13 - Кропивницький - Кишинів (від межі з Кіровоградською областю до межі з Одеською).
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