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На Одещині відновлюють рух трасою М-14 для проїзду вантажівок та автобусів

На Одещині відновлюють рух трасою М-14 для проїзду вантажівок та автобусів

Київ • УНН

 • 37962 перегляди

Одеська обласна державна адміністрація повідомляє, що рух для вантажівок та автобусів відкрито на трасі М-14

На Одещині триває відновлення руху для проїзду вантажного транспорту та автобусів на трасі М-14 (Одеса - Мелітополь - Новоазовськ). Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Деталі

При цьому він уточнив, що залишається обмеженим рух для вантажного транспорту та автобусів по М-13 - Кропивницький - Кишинів (від межі з Кіровоградською областю до межі з Одеською).

Через негоду на Миколаївщині низку доріг закрили для руху вантажівок та автобусів08.01.24, 19:22 • 30159 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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