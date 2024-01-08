Через негоду на Миколаївщині низку доріг закрили для руху вантажівок та автобусів

У Миколаївській області через негоду перекрито рух для вантажного та пасажирського транспорту на низці автомобільних доріг. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

"У зв'язку з погіршенням погодних умов закриваємо рух для вантажного транспорту та автобусів на наступних ділянках трас в Миколаївській області:

- М-13 з Кропивницького на Кишинів (у межах нашої області)

- М-14 на Одесу

- Н-11 на Дніпро

- Н-14 на Кропивницький

- Н-24 на Київ",- повідомив Кім.

Крім того, за словами голови ОВА, станом на 18.00, в Миколаївській області поки що залишаються знеструмленими 30,8 тис. споживачів.

"Всі служби працюють в посиленому режимі, відбувається розчищення та обробка шляхів протиожеледною сумішшю. Бережіть себе та утримайтесь від поїздок!" - додав Кім.

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