Через негоду на Миколаївщині низку доріг закрили для руху вантажівок та автобусів
Київ • УНН
У Миколаївській області через негоду зупинено рух вантажівок/автобусів на кількох автошляхах. Крім того, 30,8 тис. людей залишаються без світла.
У Миколаївській області через негоду перекрито рух для вантажного та пасажирського транспорту на низці автомобільних доріг. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
"У зв'язку з погіршенням погодних умов закриваємо рух для вантажного транспорту та автобусів на наступних ділянках трас в Миколаївській області:
- М-13 з Кропивницького на Кишинів (у межах нашої області)
- М-14 на Одесу
- Н-11 на Дніпро
- Н-14 на Кропивницький
- Н-24 на Київ",- повідомив Кім.
Крім того, за словами голови ОВА, станом на 18.00, в Миколаївській області поки що залишаються знеструмленими 30,8 тис. споживачів.
"Всі служби працюють в посиленому режимі, відбувається розчищення та обробка шляхів протиожеледною сумішшю. Бережіть себе та утримайтесь від поїздок!" - додав Кім.
Негода не вщухає: в Україні майже 160 тисяч споживачів залишились без світла08.01.24, 18:21 • 23815 переглядiв