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Негода не вщухає: в Україні майже 160 тисяч споживачів залишились без світла

Негода не вщухає: в Україні майже 160 тисяч споживачів залишились без світла

Київ • УНН

 • 23815 перегляди

Енергетики відновили електропостачання для майже 18 тисяч споживачів у Київській, Черкаській, Чернігівській, Хмельницькій та Запорізькій областях, знеструмлених через негоду

Енергетики активно працюють над ліквідацією наслідків негоди і вже відновили електропостачання для майже 18 тисяч споживачів. Проте через негоду в частині регіонів сотні населених пунктів досі лишаються без світла. Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає УНН

Деталі 

Станом на 16:00 енергетики відновили електропостачання для майже 18 тисяч споживачів у Київській, Черкаській, Чернігівській, Хмельницькій та Запорізькій областях, знеструмлених через негоду.

Однак через погіршення погодних умов залишаються без світла понад 157 тисяч споживачів

Майже 170 одиниць техніки працює на дорогах Одещини - Кіпер08.01.24, 17:27 • 24390 переглядiв

Зокрема, світло для майже 9 тисяч абонентів Київської області, знеструмлених через негоду. Також - зі світлом абоненти, які були знеструмлені через негоду у Черкаській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

У Запорізькій області повернули світло для майже 7 тисяч жителів 31 населеного пункту. Водночас у регіоні через несприятливі погодні умови залишаються знеструмленими ще 48 населених пунктів.

На жаль, негода не вщухає. Через шквальний вітер, мороз та дощ зі снігом у регіонах спостерігається значне обледеніння мереж. Станом на 16:00 найбільше потерпає Одещина - знеструмлено 279 населених пунктів. Над відновленням електропостачання працюють 18 бригад, задіяно 18 одиниць техніки

- резюмували в Міненерго. 

Крім того, 250 населених пунктів без напруги - у Дніпропетровській області, в роботі 70 аварійних бригад, 68 одиниць техніки. 

Зазначається, що ще 237 населених пунктів відключені у Миколаївській області, працюють 96 бригад і стільки ж одиниць техніки. Разом з тим на Кіровоградщині без електропостачання 164 населених пункти, для усунення аварій виведено 44 бригади, 52 одиниці.

Доповнення 

Укренерго повідомляє про зростання споживання електроенергії на 13,4% в умовах різкого похолодання та закликає споживачів економити енергію, щоб не допустити перевантаження системи.

Нагадаємо

Енергетики ДТЕК, у перший тиждень 2024 року, відновили електрику сотням тисяч осель на Київщині, Дніпропетровщині та Донеччині. Усього 554 тис родин знову отримали світло після обстрілів

Володимир Омельченко

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