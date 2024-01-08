Майже 170 одиниць техніки працює на дорогах Одещини - Кіпер

В Одеській області на державних і місцевих дорогах працює 169 одиниць техніки. Про це у своєму tg-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

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Він уточнив, що через опади, різке зниження температури повітря та пориви вітру на дорогах можливі ускладнення руху. І закликав жителів регіону утриматися від поїздок.

"На автошляхи державного значення вийшли 130 одиниць спецтехніки. Ще 39 одиниць техніки працює на місцевих дорогах. Виконується обробка піщано-сольовою сумішшю, в тому числі автобусних маршрутів та маршрутів для евакуації та доставки гуманітарної допомоги", - повідомив Кіпер.

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