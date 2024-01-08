Почти 170 единиц техники работает на дорогах Одесской области - Кипер

В Одесской области на государственных и местных дорогах работает 169 единиц техники. Об этом в своем tg-канале сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Он уточнил, что из-за осадков, резкого снижения температуры воздуха и порывов ветра на дорогах возможны осложнения движения. И призвал жителей региона воздержаться от поездок.

"На автодороги государственного значения вышли 130 единиц спецтехники. Еще 39 единиц техники работает на местных дорогах. Выполняется обработка песчано-солевой смесью, в том числе автобусных маршрутов и маршрутов для эвакуации и доставки гуманитарной помощи", - сообщил Кипер.

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