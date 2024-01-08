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Почти 170 единиц техники работает на дорогах Одесской области - Кипер

Киев  •  УНН

08 январь 2024, 15:27  •  6818 просмотра

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Кипер уточнил, что из-за осадков, резкого снижения температуры воздуха и порывов ветра на дорогах возможны осложнения движения. И призвал жителей региона воздержаться от поездок.

В Одесской области на государственных и местных дорогах работает 169 единиц техники. Об этом в своем tg-канале сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Он уточнил, что из-за осадков, резкого снижения температуры воздуха и порывов ветра на дорогах возможны осложнения движения. И призвал жителей региона воздержаться от поездок.

"На автодороги государственного значения вышли 130 единиц спецтехники. Еще 39 единиц техники работает на местных дорогах. Выполняется обработка песчано-солевой смесью, в том числе автобусных маршрутов и маршрутов для эвакуации и доставки гуманитарной помощи", - сообщил Кипер.

Горячая линия Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области: 050-41-71-750 067-575-68-86

Круглосуточная горячая линия Агентства восстановления и развития инфрастуктуры Украины: +38 067 400 60 80  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Майже 170 одиниць техніки працює на дорогах Одещини - Кіпер
Almost 170 units of equipment are working on the roads of Odesa region - Kiper
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