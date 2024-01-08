Непогода не утихает: в Украине почти 160 тысяч потребителей остались без света

Энергетики активно работают над ликвидацией последствий непогоды и уже возобновили электроснабжение почти для 18 тысяч потребителей.Однако из-за непогоды в части регионов сотни населенных пунктов до сих пор остаются без света.Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает УНН.

Детали

По состоянию на 16:00 энергетики восстановили электроснабжение для почти 18 тысяч потребителей в Киевской, Черкасской, Черниговской, Хмельницкой и Запорожской областях, обесточенных из-за непогоды.

Однако из-за ухудшения погодных условий остаются без света более 157 тысяч потребителей

Почти 170 единиц техники работает на дорогах Одесской области - Кипер

В частности, свет для почти 9 тысяч абонентов Киевской области, обесточенных из-за непогоды. Также - со светом абоненты, которые были обесточены из-за непогоды в Черкасской, Хмельницкой и Черниговской областях.

В Запорожской области вернули свет для почти 7 тысяч жителей 31 населенного пункта. В то же время в регионе из-за неблагоприятных погодных условий остаются обесточенными еще 48 населенных пунктов.

К сожалению, непогода не утихает. Из-за шквального ветра, мороза и дождя со снегом в регионах наблюдается значительное обледенение сетей. По состоянию на 16:00 больше всего страдает Одесская область - обесточены 279 населенных пунктов. Над восстановлением электроснабжения работают 18 бригад, задействовано 18 единиц техники - резюмировали в Минэнерго.

Кроме того, 250 населенных пунктов без напряжения - в Днепропетровской области, в работе 70 аварийных бригад, 68 единиц техники.

Отмечается, что еще 237 населенных пунктов отключены в Николаевской области, работают 96 бригад и столько же единиц техники. Вместе с тем на Кировоградщине без электроснабжения 164 населенных пункта, для устранения аварий выведено 44 бригады, 52 единицы.

Дополнение

Укрэнерго сообщает о росте потребления электроэнергии на 13,4% в условиях резкого похолодания и призывает потребителей экономить энергию, чтобы не допустить перегрузки системы.

Напомним,

Энергетики ДТЭК, в первую неделю 2024 года, восстановили электричество сотням тысяч домов в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях. Всего 554 тыс семей снова получили свет после обстрелов