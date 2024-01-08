Через похолодання зростає споживання електроенергії: українців закликали економити "світло"
Київ • УНН
Укренерго повідомляє про зростання споживання електроенергії на 13,4% в умовах різкого похолодання та закликає споживачів економити енергію, щоб не допустити перевантаження системи.
Фіксується збільшення споживання електроенергії через похолодання, тому в Укренерго закликали людей споживати електроенергію ощадливо, передає УНН.
Друзі, споживання зараз занадто зростає. Треба допомогти коту Графіку зберегти здоров’я – обмежити його харчування. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо! Сьогодні, 8 січня, Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" фіксує збільшення споживання електроенергії. Вже в обідні години, між 13:00 та 14:00, рівень споживання електроенергії перевищив відповідний показник попереднього робочого дня - п’ятниці, 5 січня, на 13,4%
В Укренерго повідомили, що причина - початок робочого тижня та значне посилення похолодання в усіх регіонах України. Крім того, в південному регіоні поступово відновлюється енергопостачання споживачів, які були знеструмлені через негоду.
"Таке стрімке підвищення рівня споживання створює значне додаткове навантаження на електростанції, які все ще відновлюються після масованих ракетних атак минулої зими, що може призвести до технологічних порушень", - зазначається в повідомленні.
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Укренерго закликало дотримуватися простих правил раціонального використання електроприладів упродовж дня:
· вимкніть "зайве" світло в приміщеннях;
· не вмикайте вдома одразу кілька потужних приладів (наприклад, бойлер, пральну машину та праску). А на роботі, в обідню перерву, не вмикайте разом чайник та мікрохвильову піч;
· вимкніть кондиціонери та обігрівачі, якщо температура повітря в приміщенні комфортна;
· витягніть зарядні пристрої з розеток, якщо вони вже зарядили ваші ґаджети.
"Потурбуйтесь про графіка! Споживайте електроенергію ощадливо!", - наголосили в Укренерго.
Довідка
Кіт Графік – це насправді добовий графік споживання електроенергії візуально нагадує кота. Його вуха – це піки споживання, коли енергосистема найбільше потерпає від перенавантаження. Проміжок між вухами – зменшення споживання вдень.