Из-за похолодания растет потребление электроэнергии: украинцев призвали экономить "свет"
Киев • УНН
Укрэнерго сообщает о росте потребления электроэнергии на 13,4% в условиях резкого похолодания и призывает потребителей экономить энергию, чтобы не допустить перегрузки системы.
Фиксируется увеличение потребления электроэнергии из-за похолодания, поэтому в Укрэнерго призвали людей потреблять электроэнергию экономно, передает УНН.
Друзья, потребление сейчас слишком растет. Надо помочь коту Графику сохранить здоровье - ограничить его питание. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно! Сегодня, 8 января, Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" фиксирует увеличение потребления электроэнергии. Уже в обеденные часы, между 13:00 и 14:00, уровень потребления электроэнергии превысил соответствующий показатель предыдущего рабочего дня - пятницы, 5 января, на 13,4%
В Укрэнерго сообщили, что причина - начало рабочей недели и значительное усиление похолодания во всех регионах Украины. Кроме того, в южном регионе постепенно восстанавливается энергоснабжение потребителей, которые были обесточены из-за непогоды.
"Такое стремительное повышение уровня потребления создает значительную дополнительную нагрузку на электростанции, которые все еще восстанавливаются после массированных ракетных атак прошлой зимой, что может привести к технологическим нарушениям", - отмечается в сообщении.
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Укрэнерго призвало придерживаться простых правил рационального использования электроприборов в течение дня:
- выключите "лишний" свет в помещениях;
- не включайте дома сразу несколько мощных приборов (например, бойлер, стиральную машину и утюг). А на работе, в обеденный перерыв, не включайте вместе чайник и микроволновую печь;
- выключите кондиционеры и обогреватели, если температура воздуха в помещении комфортная;
- вытащите зарядные устройства из розеток, если они уже зарядили ваши гаджеты.
"Позаботьтесь о графике! Потребляйте электроэнергию экономно!" - отметили в Укрэнерго.
Справка
Кот График - это на самом деле суточный график потребления электроэнергии визуально напоминает кота. Его уши - это пики потребления, когда энергосистема больше всего страдает от перегрузки. Промежуток между ушами - уменьшение потребления днем.
Из-за похолодания растет потребление электроэнергии: украинцев призвали экономить "свет"
Укрэнерго сообщает о росте потребления электроэнергии на 13,4% в условиях резкого похолодания и призывает потребителей экономить энергию, чтобы не допустить перегрузки системы.
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