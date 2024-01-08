З початку року ДТЕК відновив електропостачання 75 тисяч домівкам Донеччини: заживлено оселі в зоні бойових дій

Енергетики ДТЕК, у перший тиждень 2024 року, відновили електрику сотням тисяч осель на Київщині, Дніпропетровщині та Донеччині. Усього 554 тис родин знову отримали світло після обстрілів. Про це повідомляє канал Групи ДТЕК, передає УНН.

Деталі

За перший тиждень 2024 року нам вдалося: відновити електрику для 284 тисяч киян та 185,5 тисяч домівок Київщини після масштабної атаки 2 січня; заживити 8,5 тисяч осель Дніпропетровщини; повернути світло для 75 тисяч домівок Донеччини, де бойові дії не вщухають - ідеться у повідомленні.

В цілому, згідно інформації ДТЕК, фахівці компанії повернули світло для 554 тис родин після обстрілів.

Нагадаємо

Сильний вітер, мокрий сніг, ожеледиця вплинули на порушення енергопостачання у понад 200 населених пунктах у Дніпропетровській області, а також десятки - у Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях. Разом з тим, ранкова масована ракетна атака ворога не мала критичних наслідків для енергосистеми.

Також УНН повідомляв, що у зв’язку з похолоданням, з наступного тижня в енергосистемі України буде дефіцит потужності. Тому можливо доведеться застосовувати планові відключення електроенергії.

На Рівненщині двоє людей померли від переохолодження