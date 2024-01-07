З наступного тижня очікується дефіцит потужностей в енергосистемі: імовірні планові відключення світла

У зв’язку з похолоданням, з наступного тижня в енергосистемі України буде дефіцит потужності. Тому можливо доведеться застосовувати планові відключення електроенергії. Про це повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

На наступному тижні, починаючи, мабуть, з неділі, ми матимемо дефіцит потужності від 2 гігават. Але ми можемо покрити цей дефіцит за рахунок імпорту… проте все рівно, в деякі пікові години в Україні може відчуватися непокритий дефіцит. Тому не виключено, що можуть бути задіяні планові відключення. ... Це будуть вибіркові планові відключення в окремі години пікових навантажень. - сказав Володимир Омельченко.

Деталі

Низькі температури – це великий стрес для всієї енергосистеми України, зазначив Володимир Омельченко. Після минулорічних обстрілів, деякі енергетичні блоки все ще знаходяться в аварійному стані. Тому у зв’язку з майбутнім похолоданням можуть бути застосовані планові відключення електроенергії.

За словами Омельченка, планових відключень вдасться уникнути, якщо Україна зможе забезпечити імпорт електроенергії, а також, якщо громадяни будуть споживати електроенергію економніше. Зокрема будуть вмикати енергоємні прилади в нічний час. А саме з 17 до 20 години будуть максимально заощаджувати електроенергію.

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