Со следующей недели ожидается дефицит мощностей в энергосистеме: вероятны плановые отключения света

В связи с похолоданием, со следующей недели в энергосистеме Украины будет дефицит мощности. Поэтому возможно придется применять плановые отключения электроэнергии. Об этом сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире телемарафона, передает УНН.

На следующей неделе, начиная, пожалуй, с воскресенья, мы будем иметь дефицит мощности от 2 гигаватт. Но мы можем покрыть этот дефицит за счет импорта... однако все равно, в некоторые пиковые часы в Украине может ощущаться непокрытый дефицит. Поэтому не исключено, что могут быть задействованы плановые отключения. ... Это будут выборочные плановые отключения в отдельные часы пиковых нагрузок. - сказал Владимир Омельченко.

Детали

Низкие температуры - это большой стресс для всей энергосистемы Украины, отметил Владимир Омельченко. После прошлогодних обстрелов, некоторые энергетические блоки все еще находятся в аварийном состоянии. Поэтому в связи с предстоящим похолоданием могут быть применены плановые отключения электроэнергии.

По словам Омельченко, плановых отключений удастся избежать, если Украина сможет обеспечить импорт электроэнергии, а также, если граждане будут потреблять электроэнергию экономнее. В частности будут включать энергоемкие приборы в ночное время. А именно с 17 до 20 часов будут максимально экономить электроэнергию.

Погода на выходные: снег, гололед и морозы до 25° мороза

Напомним

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" 3 января сообщал, что сможет избежать коллапса в энергосистеме, даже если враг будет осуществлять массированные атаки на энергообъекты в период значительного похолодания.