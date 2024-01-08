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На Рівненщині двоє людей померли від переохолодження

На Рівненщині двоє людей померли від переохолодження

Київ • УНН

 • 24092 перегляди

Сильні морози у Рівненській області призвели до двох смертей від переохолодження. В області розгорнули мережу з чотирьохсот "пунктів незламності".

На Рівненщині через негоду і сильний мороз зареєстровані два смертельні випадки від переохолодження. Про це заявив перший заступник голови Рівненської ОВА Сергій Подолін, передає УНН.

Деталі 

За його словами, на тлі негоди влада провела нараду з головними лікарями медзакладів та представниками профільного департаменту.

Через негоду і сильний мороз зареєстровано два смертельні випадки від переохолодження. Нагадаю, в області розгорнуто мережу із чотирьохсот "пунктів незламності". Там можна обігрітися та випити гарячого чаю  

- йдеться в дописі.

Зазначається, що за інформацією медиків, протягом вихідних на гарячу лінію 103 надійшло 1876 дзвінків, здійснено 105 виїздів чергових бригад. Зареєстровано 10 ДТП, у яких постраждала 21 особа, 1 людина загинула.

Доповнення 

Через снігові замети та ожеледицю посилили увагу на логістичні маршрути при доставці ліків.

Подолін також наголосив, що у лікарнях запровадили щоденний контроль температурного режиму, аби забезпечити опалення палат у холодний період.

Нагадаємо

Понад 1200 одиниць техніки та близько 1500 людей розчищають дороги від снігу та обробляють протиожеледними матеріалами. Проїзд усіма дорогами державного значення забезпечено.

Майже 400 населених пунктів знеструмлено через негоду – Укренерго08.01.24, 11:14 • 36255 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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