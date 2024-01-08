На Ровенщине два человека умерли от переохлаждения

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Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице

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Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных

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В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня
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В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня

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Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо
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Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо

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Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК
5 января  •  237688 просмотра

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Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают
5 января  •  209681 просмотра

Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают

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Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо
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Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ
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Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ

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ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека
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ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека

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Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ

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Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП
5 января  •  163579 просмотра

Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП

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Германия сняла блокаду с продажи истребителей Eurofighter Саудовской Аравии.

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Авария на теплосети в Полтаве привела к тому, что 17 домов и два учебных заведения без тепла; ремонтные работы продолжаются.

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За 5 месяцев Украина экспортировала 15 миллионов тонн через зерновой коридор, из которых 10 миллионов тонн - сельскохозяйственная продукция.

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Благодаря "зерновому коридору" Украина экспортировала почти 15 миллионов тонн грузов

В Киеве изнутри подожгли троллейбус изнутри

В киевском районе Троещина подожгли троллейбус изнутри; никто из пассажиров не пострадал. Подозревается поджог, правоохранители проводят расследование.

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В Киеве изнутри подожгли троллейбус изнутри

В Харьковской области за неделю ГСЧС уничтожила 193 боеприпаса, более 86 тыс. обезврежено с начала войны - ГСЧС

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В Харьковской области за неделю ГСЧС уничтожила 193 боеприпаса, более 86 тыс. обезврежено с начала войны - ГСЧС

Баллистические ракеты могут сбить только современные западные системы ПВО: Игнат объяснил результаты массированной атаки рф

Силам ПВО не удалось уничтожить все воздушные цели врага из-за того, что сбивание ракет, летящих по баллистической траектории, возможно только из современных западных систем ПВО.

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Баллистические ракеты могут сбить только современные западные системы ПВО: Игнат объяснил результаты массированной атаки рф

Папа Франциск в ежегодном обращении о ситуации в мире призвал к запрету суррогатного материнства и вспомнил войну рф против Украины

Папа Франциск выступает за глобальный запрет суррогатного материнства, называя его унижением достоинства, и обращает внимание на различные мировые конфликты и кризисы, включая войну россии в Украине.

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Папа Франциск в ежегодном обращении о ситуации в мире призвал к запрету суррогатного материнства и вспомнил войну рф против Украины

россияне "случайно" сбросили авиабомбу на оккупированное Рубежное

Российский военный самолет сбросил бомбу ФАБ-250 на город Рубежное в Луганской области, который с 2022 года оккупирован войсками рф.

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россияне "случайно" сбросили авиабомбу на оккупированное Рубежное

Это неспровоцированное варварское нападение: в МИД прокомментировали утреннюю атаку рф

Министерство иностранных дел Украины назвало нападение россии неспровоцированным и варварским; в результате нападения погибло по меньшей мере 4 человека и 38 получили ранения.

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Это неспровоцированное варварское нападение: в МИД прокомментировали утреннюю атаку рф