На Ровенщине два человека умерли от переохлаждения

На Ровенщине из-за непогоды и сильного мороза зарегистрированы два смертельных случая от переохлаждения. Об этом заявил первый заместитель председателя Ровенской ОГА Сергей Подолин, передает УНН.

Детали

По его словам, на фоне непогоды власти провели совещание с главными врачами медучреждений и представителями профильного департамента.

Из-за непогоды и сильного мороза зарегистрировано два смертельных случая от переохлаждения. Напомню, в области развернута сеть из четырехсот "пунктов несокрушимости". Там можно обогреться и выпить горячего чая - говорится в заметке.

Отмечается, что по информации медиков, в течение выходных на горячую линию 103 поступило 1876 звонков, осуществлено 105 выездов дежурных бригад. Зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадал 21 человек, 1 человек погиб.

Дополнение

Из-за снежных заносов и гололеда усилили внимание на логистические маршруты при доставке лекарств.

Подолин также отметил, что в больницах ввели ежедневный контроль температурного режима, чтобы обеспечить отопление палат в холодный период.

Напомним,

Более 1200 единиц техники и около 1500 человек расчищают дороги от снега и обрабатывают противогололедными материалами. Проезд по всем дорогам государственного значения обеспечен.

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