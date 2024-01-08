Попри негоду, забезпечено проїзд усіма дорогами держзначення, на автошляхах працюють понад 1200 одиниць техніки та близько 1500 робітників
Київ • УНН
Незважаючи на негоду, всі дороги залишаються держзначення відкритими: понад 1200 одиниць техніки та 1500 робітників прибирають сніг.
Понад 1200 одиниць техніки та близько 1500 людей розчищають дороги від снігу та обробляють протиожеледними матеріалам. Проїзд усіма дорогами державного значення забезпечено. Про це повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм, передає УНН.
Попри погіршення погодних умов, сильні снігопади в окремих областях та різке зниження температури, проїзд усіма дорогами державного значення забезпечено. Відповідні служби прибирають сніг та обробляють дороги протиожеледними матеріалами в областях, де це необхідно
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За його словами, на автошляхах працює понад 1200 одиниць техніки та близько 1500 робітників.
Також Найєм зауважив, що з 7 січня працює Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій за участю представників НПУ та ДСНС.
Якщо у вас є запитання Звертайтеся щодо стану проїзду автомобільними дорогами державного значення, звертайтеся за номером: +38 067 400 60 80.
У разі виникнення надзвичайних ситуацій: 101, 102 та 103.
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