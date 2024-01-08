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Несмотря на непогоду, обеспечен проезд по всем дорогам госзначения, на автодорогах работают более 1200 единиц техники и около 1500 рабочих

Киев  •  УНН

08 январь 2024, 10:15  •  22084 просмотра

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Несмотря на непогоду, все дороги остаются госзначения открытыми: более 1200 единиц техники и 1500 рабочих убирают снег.

Более 1200 единиц техники и около 1500 человек расчищают дороги от снега и обрабатывают противогололедными материалами. Проезд по всем дорогам государственного значения обеспечен. Об этом сообщил председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем, передает УНН.

Несмотря на ухудшение погодных условий, сильные снегопады в отдельных областях и резкое снижение температуры, проезд по всем дорогам государственного значения обеспечен. Соответствующие службы убирают снег и обрабатывают дороги противогололедными материалами в областях, где это необходимо

- написал Найем в Facebook.

Детали 

По его словам, на автодорогах работает более 1200 единиц техники и около 1500 рабочих.

Также Найем отметил, что с 7 января работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с участием представителей НПУ и ГСЧС.

Если у вас есть вопросы Обращайтесь относительно состояния проезда автомобильными дорогами государственного значения, обращайтесь по телефону: +38 067 400 60 80.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций: 101, 102 и 103.

ДТЭК ликвидирует последствия непогоды в Одесской области: 73 населенных пункта снова со светом08 январь 2024, 10:02 • 26580 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Общество
Попри негоду, забезпечено проїзд усіма дорогами держзначення, на автошляхах працюють понад 1200 одиниць техніки та близько 1500 робітників
Despite the bad weather, all national roads are open, and more than 1,200 vehicles and about 1,500 workers are working on the roads
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Несмотря на непогоду, обеспечен проезд по всем дорогам госзначения, на автодорогах работают более 1200 единиц техники и около 1500 рабочих

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