Несмотря на непогоду, обеспечен проезд по всем дорогам госзначения, на автодорогах работают более 1200 единиц техники и около 1500 рабочих

Более 1200 единиц техники и около 1500 человек расчищают дороги от снега и обрабатывают противогололедными материалами. Проезд по всем дорогам государственного значения обеспечен. Об этом сообщил председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем, передает УНН.

Несмотря на ухудшение погодных условий, сильные снегопады в отдельных областях и резкое снижение температуры, проезд по всем дорогам государственного значения обеспечен. Соответствующие службы убирают снег и обрабатывают дороги противогололедными материалами в областях, где это необходимо - написал Найем в Facebook.

Детали

По его словам, на автодорогах работает более 1200 единиц техники и около 1500 рабочих.

Также Найем отметил, что с 7 января работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с участием представителей НПУ и ГСЧС.

Если у вас есть вопросы Обращайтесь относительно состояния проезда автомобильными дорогами государственного значения, обращайтесь по телефону: +38 067 400 60 80.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций: 101, 102 и 103.

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