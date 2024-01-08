ДТЭК ликвидирует последствия непогоды в Одесской области: 73 населенных пункта снова со светом

ДТЭК Одесские электросети ликвидирует последствия непогоды в Одесской области, начавшейся с вечера 7 января, передает УНН.

Детали

За последние сутки ДТЭК:

- отремонтировал 16 воздушных линий,

- 411 трансформаторных подстанций,

- вернул свет для 22 668 семей в 73 населенных пункта.

Также, по данным ДТЭК, больше всего пострадали Подольский, Березовский и Раздельнянский районы.

"По состоянию на 9:00 8 января без света остаются 67 тысяч семей в 236 населенных пунктах.

Работы осложняют погодные условия - гололед, дождь с переходом в снег, намерзание льда на проводах, порывы ветра. В таких условиях возникает опасное явление - "галопирование проводов", что дополнительно создает аварийные ситуации", - говорится в сообщении

Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются, констатировали в ДТЭК, отметив, что сотрудники предприятия работают в усиленном режиме.

В случае отсутствия света жители региона могут сообщить об этом ДТЭК путем:

- личных сообщений на странице Facebook;

- специальной формы на сайте в разделе "Отсутствует электроэнергия?";

- чат-бот Telegram и Viber;

- или позвонив по номерам колл-центра с мобильного +38 (068/095/073) 750 90 90 90 или стационарного телефона +38 (048) 705 90 90 90