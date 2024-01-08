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ДТЕК ліквідовує наслідки негоди на Одещині: 73 населені пункти знову зі світлом

Київ • УНН

 • 46494 перегляди

ДТЕК ліквідовує наслідки негоди в Одеській області

ДТЕК Одеські електромережі ліквідовує наслідки негоди на Одещині, що почалася з вечора 7 січня, передає УНН.

Деталі

Так, за останню добу ДТЕК:

- відремонтував 16 повітряних ліній,

- 411 трансформаторних підстанцій,

- повернув світло для 22 668 родин у 73 населених пункти.

Також, за даними ДТЕК, найбільше постраждали Подільський, Березівський та Роздільнянський райони.

"Станом на 9:00 8 січня без світла залишаються 67 тисяч сімей у 236 населених пунктах.

Роботи ускладнюють погодні умови - ожеледь, дощ з переходом в сніг, намерзання льоду на проводах, пориви вітру. У таких умовах виникає небезпечне явище - "галопування проводів", що додатково створює аварійні ситуації", - ідеться у повідомленні

Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають, констатували в ДТЕК, зазначивши, що співробітники підприємства працюють у посиленому режимі.

У разі відсутності світла жителі регіону можуть повідомити про це ДТЕК шляхом:

- приватних повідомлень на сторінці Facebook;

- спеціальної форми на сайті в розділі "Відсутня електроенергія?";

- чат-бот Telegram та Viber;

- або зателефонувавши за номерами кол-центру з мобільного +38 (068/095/073) 750 90 90 або стаціонарного телефону +38 (048) 705 90 90

Лілія Подоляк

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