ДТЕК ліквідовує наслідки негоди на Одещині: 73 населені пункти знову зі світлом
Київ • УНН
ДТЕК ліквідовує наслідки негоди в Одеській області
ДТЕК Одеські електромережі ліквідовує наслідки негоди на Одещині, що почалася з вечора 7 січня, передає УНН.
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Так, за останню добу ДТЕК:
- відремонтував 16 повітряних ліній,
- 411 трансформаторних підстанцій,
- повернув світло для 22 668 родин у 73 населених пункти.
Також, за даними ДТЕК, найбільше постраждали Подільський, Березівський та Роздільнянський райони.
"Станом на 9:00 8 січня без світла залишаються 67 тисяч сімей у 236 населених пунктах.
Роботи ускладнюють погодні умови - ожеледь, дощ з переходом в сніг, намерзання льоду на проводах, пориви вітру. У таких умовах виникає небезпечне явище - "галопування проводів", що додатково створює аварійні ситуації", - ідеться у повідомленні
Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають, констатували в ДТЕК, зазначивши, що співробітники підприємства працюють у посиленому режимі.
У разі відсутності світла жителі регіону можуть повідомити про це ДТЕК шляхом:
- приватних повідомлень на сторінці Facebook;
- спеціальної форми на сайті в розділі "Відсутня електроенергія?";
- чат-бот Telegram та Viber;
- або зателефонувавши за номерами кол-центру з мобільного +38 (068/095/073) 750 90 90 або стаціонарного телефону +38 (048) 705 90 90