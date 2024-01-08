С начала года ДТЭК восстановил электроснабжение 75 тысяч домов Донетчины: запитаны дома в зоне боевых действий
Киев • УНН
ДТЭК восстановил электроснабжение 554 000 семей в Украине, на фоне войны и погодных условий; больше всего пострадали Киевская и Донецкая области.
Энергетики ДТЭК, в первую неделю 2024 года, восстановили электричество сотням тысяч домов в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях. Всего 554 тыс семей снова получили свет после обстрелов. Об этом сообщает канал Группы ДТЭК, передает УНН.
Детали
За первую неделю 2024 года нам удалось: восстановить электричество для 284 тысяч киевлян и 185,5 тысяч домов Киевской области после масштабной атаки 2 января; оживить 8,5 тысяч домов Днепропетровщины; вернуть свет для 75 тысяч домов Донецкой области, где боевые действия не утихают
В целом, согласно информации ДТЭК, специалисты компании вернули свет для 554 тыс семей после обстрелов.
Напомним,
Сильный ветер, мокрый снег, гололедица повлияли на нарушение энергоснабжения в более 200 населенных пунктах в Днепропетровской области, а также десятки - в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Вместе с тем, утренняя массированная ракетная атака врага не имела критических последствий для энергосистемы.
Также УНН сообщал, что в связи с похолоданием, со следующей недели в энергосистеме Украины будет дефицит мощности. Поэтому возможно придется применять плановые отключения электроэнергии.
На Ровенщине два человека умерли от переохлаждения08 январь 2024, 12:03 • 19264 просмотра
С начала года ДТЭК восстановил электроснабжение 75 тысяч домов Донетчины: запитаны дома в зоне боевых действий
ДТЭК восстановил электроснабжение 554 000 семей в Украине, на фоне войны и погодных условий; больше всего пострадали Киевская и Донецкая области.
Умер бывший игрок национальной сборной Украины Шершун
Бывший футболист сборной Украины Богдан Шершун умер на 43-м году жизни.
Из Донецкой области эвакуировали более 90 человек, пятерых гражданских вывезли из Авдеевки
Всего в течение выходных спасатели оказали помощь 92 жителям области во время эвакуации из Донецкой области.
Оккупантам не удалось скрыть удар из авиации по уцелевшим многоэтажкам Рубежного из-за свидетелей - ОВА
Российские войска "случайно" бомбили оккупированное Рубежное.
Польский еврокомиссар угрожает заблокировать продление торговых льгот для Украины, выдвигает требования
Польский комиссар ЕС Януш Войцеховский угрожает заблокировать продление торговых привилегий для Украины без его предложений.
Двое оккупантов получили ранения, остальные "контуженные" сбежали: пограничники показали кадры атаки на Харьковщине
Украинские пограничники атаковали скопление врага в Харькове, ранив двоих и заставив остальных бежать. Об операции сообщила Государственная пограничная служба.
На оккупированных территориях Украины гуманитарный кризис: не хватает медиков, лекарств и больниц
Большинство гражданских больниц на временно оккупированных территориях не функционируют, половину из них превратили в госпитали для оккупантов.
По Запорожью россияне били предположительно "Искандер-М" и С-400 - глава ОВА
Российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью, попав в объекты инфраструктуры и жилые кварталы, в результате чего 5 человек получили ранения.
Получила контузию из-за атаки рф: в Центре спасения сообщили о состоянии львицы Юны
Состояние львицы Юны, которая получила контузию в результате ракетного обстрела под Киевом, улучшается: теперь она может поднять голову и устойчиво стоять. Координация все еще нарушена, но выздоровление продолжается.
В Швеции заявили, что все граждане должны быть готовы к войне
Лидеры Швеции призывают граждан готовиться к войне, подчеркивая необходимость укрепления обороны и подчеркивая важность вступления в НАТО.