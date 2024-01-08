С начала года ДТЭК восстановил электроснабжение 75 тысяч домов Донетчины: запитаны дома в зоне боевых действий

Энергетики ДТЭК, в первую неделю 2024 года, восстановили электричество сотням тысяч домов в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях. Всего 554 тыс семей снова получили свет после обстрелов. Об этом сообщает канал Группы ДТЭК, передает УНН.

Детали

За первую неделю 2024 года нам удалось: восстановить электричество для 284 тысяч киевлян и 185,5 тысяч домов Киевской области после масштабной атаки 2 января; оживить 8,5 тысяч домов Днепропетровщины; вернуть свет для 75 тысяч домов Донецкой области, где боевые действия не утихают - говорится в сообщении.

В целом, согласно информации ДТЭК, специалисты компании вернули свет для 554 тыс семей после обстрелов.

Напомним,

Сильный ветер, мокрый снег, гололедица повлияли на нарушение энергоснабжения в более 200 населенных пунктах в Днепропетровской области, а также десятки - в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Вместе с тем, утренняя массированная ракетная атака врага не имела критических последствий для энергосистемы.

Также УНН сообщал, что в связи с похолоданием, со следующей недели в энергосистеме Украины будет дефицит мощности. Поэтому возможно придется применять плановые отключения электроэнергии.

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