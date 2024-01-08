Из-за непогоды на Николаевщине ряд дорог закрыли для движения грузовиков и автобусов
В Николаевской области из-за непогоды остановлено движение грузовиков/автобусов на нескольких автодорогах. Кроме того, 30,8 тыс. человек остаются без света.
Оккупированная часть Херсонской области осталась без электричества
В оккупированной Херсонской области отключено электричество из-за потери транзита из Мелитополя; ведутся восстановительные работы. По сообщениям, российские войска убили ребенка в этом районе.
ДТП в Хмельницкой области: погибла женщина и двое детей травмированы
Столкновение на трассе Житомир-Черновцы привело к гибели женщины и травмированию двух детей.
На Днепропетровщине продолжается ликвидация последствий утреннего авиаудара: количество пострадавших растет
На Днепропетровщине продолжается ликвидация последствий утреннего ракетного удара оккупантов. Уже известно о по меньшей мере шести пострадавших в результате обстрела на Криворожье.
Непогода в Одесской области: Кипер рассказал о ситуации в районах
Олег Кипер сообщает о непогоде в Одесской области, в результате которой обесточены несколько районов, но основные службы продолжают работать. Аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения.
Кабмин отменил мораторий на отключение света и начисление пени за долги за ЖКУ
Правительство Украины отменило мораторий на отключение коммунальных услуг и начисление пени за долги, за исключением зон активных боевых действий.
Зеленский и эмир Катара обсудили вопросы мира и возвращения украинских детей
Зеленский и эмир Катара обсудили вопросы возвращения детей, депортированных россией, и обеспечения роли Украины в глобальной продовольственной безопасности.
Документация на полтора миллиарда долларов: Украина получила секретные данные российского военного предприятия
Украинская разведка получила 100 ГБ секретных данных с российского военного предприятия. Сюда входят планы относительно текущих и будущих военных технологий.
В Одесской области мужчина напоил вином троих детей: одного из мальчиков госпитализировали
В Одессе мужчина угостил домашним вином троих детей, в результате чего 10-летнего ребенка госпитализировали с отравлением. Полиция выдвинула обвинения.
Херсонского депутата Игоря Семенчева-старшего признали виновным в коллаборационизме
Депутата Херсонского городского совета приговорили к 10 годам за сотрудничество с российскими оккупантами, включая 15-летний запрет занимать государственные должности и конфискацию имущества.