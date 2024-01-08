Из-за непогоды на Николаевщине ряд дорог закрыли для движения грузовиков и автобусов

В Николаевской области из-за непогоды перекрыто движение для грузового и пассажирского транспорта на ряде автомобильных дорог. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

"В связи с ухудшением погодных условий закрываем движение для грузового транспорта и автобусов на следующих участках трасс в Николаевской области:

- М-13 из Кропивницкого на Кишинев (в пределах нашей области)

- М-14 на Одессу

- Н-11 на Днепр

- Н-14 на Кропивницкий

- Н-24 на Киев",- сообщил Ким.

Кроме того, по словам главы ОГА, по состоянию на 18.00, в Николаевской области пока остаются обесточенными 30,8 тыс. потребителей.

"Все службы работают в усиленном режиме, происходит расчистка и обработка дорог противогололедной смесью. Берегите себя и воздержитесь от поездок!" - добавил Ким.

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