На борту военного самолета, который разбился в россии, было 15 человек, все они погибли

На борту самолета, который разбился в ивановской области россии было 15 человек, все они погибли при крушении. Об этом УНН пишет со ссылкой на росСМИ.

Детали

российское минобороны подтвердило крушение военного Ил-76, который упал при взлете с аэродрома в ивановской области для выполнения планового полета.

На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Все они погибли, пять тел уже найдено на месте крушения, а остальные находились внутри самолета, который продолжает гореть.

Причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлете самолета, который, предварительно, возник из-за технической неисправности. Сообщается, что задымление возникло в двигателе сразу же после отрыва от земли, затем двигатель загорелся и част него отвалилась в воздухе. Самолет попытался вернуться на аэродром, но дотянул и рухнул в лесопосадке в паре километром от места взлета.

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