Макрон выступит с обращением к нации в связи с "временем великой неопределенности"
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал обращение к нации на вечер среды из-за "времени великой неопределенности". Выступление состоится накануне саммита ЕС по поддержке Украины и обороне Евросоюза.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступит с обращением к гражданам страны в среду в 20:00 по местному времени. Об этом он написал на своей странице в соцсети X, сообщает УНН.
Дорогие мои соотечественники. В это время великой неопределенности, когда мир сталкивается с крупнейшими вызовами, я обращусь к вам сегодня вечером,
Как отмечает Reuters, обращение прозвучит перед саммитом ЕС, на котором будет обсуждаться как поддержка Украины, так и наращивание обороноспособности Евросоюза.
Напомним
Лидеры Украины, Франции и Великобритании могут на следующей неделе посетить США для представления совместной позиции по мирному плану. План предполагает прекращение огня и возможное размещение миротворческих сил.