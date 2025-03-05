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Макрон выступит с обращением к нации в связи с "временем великой неопределенности"

Киев • УНН

 • 20567 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал обращение к нации на вечер среды из-за "времени великой неопределенности". Выступление состоится накануне саммита ЕС по поддержке Украины и обороне Евросоюза.

Макрон выступит с обращением к нации в связи с "временем великой неопределенности"

Президент Франции Эммануэль Макрон выступит с обращением к гражданам страны в среду в 20:00 по местному времени. Об этом он написал на своей странице в соцсети X, сообщает УНН.

Дорогие мои соотечественники. В это время великой неопределенности, когда мир сталкивается с крупнейшими вызовами, я обращусь к вам сегодня вечером,

- написал Макрон.

Как отмечает Reuters, обращение прозвучит перед саммитом ЕС, на котором будет обсуждаться как поддержка Украины, так и наращивание обороноспособности Евросоюза.

Напомним

Лидеры Украины, Франции и Великобритании могут на следующей неделе посетить США для представления совместной позиции по мирному плану. План предполагает прекращение огня и возможное размещение миротворческих сил.

Ольга Розгон

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