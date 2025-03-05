Макрон виступить зі звернення до нації з огляду на "часи великої непевності"
Київ • УНН
Президент Франції Емманюель Макрон анонсував звернення до нації на вечір середи через "час великої непевності". Виступ відбудеться напередодні саміту ЄС щодо підтримки України та оборони Євросоюзу.
Президент Франції Емманюель Макрон виступить зі зверненням до громадян країни у середу о 20:00 за місцевим часом. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X, пише УНН.
Дорогі мої співвітчизники. У цей час великої непевності, коли світ стикається з найбільшими викликами, я звернуся до вас сьогодні ввечері
Як зазначає Reuters, звернення прозвучить перед самітом ЄС, на якому йтиметься як про підтримку України, так і нарощення обороноздатності Євросоюзу.
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