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Макрон виступить зі звернення до нації з огляду на "часи великої непевності"

Київ • УНН

 • 20567 перегляди

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував звернення до нації на вечір середи через "час великої непевності". Виступ відбудеться напередодні саміту ЄС щодо підтримки України та оборони Євросоюзу.

Макрон виступить зі звернення до нації з огляду на "часи великої непевності"

Президент Франції Емманюель Макрон виступить зі зверненням до громадян країни у середу о 20:00 за місцевим часом. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X, пише УНН.

Дорогі мої співвітчизники. У цей час великої непевності, коли світ стикається з найбільшими викликами, я звернуся до вас сьогодні ввечері

- написав Макрон.

Як зазначає Reuters, звернення прозвучить перед самітом ЄС, на якому йтиметься як про підтримку України, так і нарощення обороноздатності Євросоюзу.

Нагадаємо

Лідери України, Франції та Британії можуть наступного тижня відвідати США для представлення спільної позиції щодо мирного плану. План передбачає припинення вогню та можливе розміщення миротворчих сил.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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