Макрон виступить зі звернення до нації з огляду на "часи великої непевності"

Президент Франції Емманюель Макрон виступить зі зверненням до громадян країни у середу о 20:00 за місцевим часом. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X, пише УНН.

Дорогі мої співвітчизники. У цей час великої непевності, коли світ стикається з найбільшими викликами, я звернуся до вас сьогодні ввечері - написав Макрон.

Як зазначає Reuters, звернення прозвучить перед самітом ЄС, на якому йтиметься як про підтримку України, так і нарощення обороноздатності Євросоюзу.

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Лідери України, Франції та Британії можуть наступного тижня відвідати США для представлення спільної позиції щодо мирного плану. План передбачає припинення вогню та можливе розміщення миротворчих сил.