Макрон ищет нового премьера после исторического вотума недоверия Барнье
Киев • УНН
Национальное собрание Франции выразило второй в истории вотум недоверия правительству Мишеля Барнье. Франсуа Байру рассматривается как потенциальный преемник, в то время как 59% французов призывают Макрона уйти в отставку.
Президент Франции Эммануэль Макрон ищет нового премьер-министра после того, как парламент выразил вотум недоверия правительству Барнье.
Передает УНН со ссылкой на RTL.
Национальное собрание проголосовало за недоверие правительству премьер-министра Мишеля Барнье. левые депутаты и члены Национального фронта совместно приняли в среду вотум недоверия в Ассамблее, лишь второй в истории Пятой республики, открывающий период большой политической и финансовой неопределенности. Мишель Барнье отправился в Елисейский дворец, чтобы передать свою отставку президенту Эммануэлю Макрону, который обратится к французскому народу в 20:00.
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Согласно Le Parisien, сейчас в центре внимания французской политики Франсуа Байру, который обедает в Елисейском дворце с Эммануэлем Макроном.
Имя президента Modem циркулирует среди потенциальных преемников Мишеля Барнье.
Дополнение
Французы разделились по поводу вотума недоверия правительству, вынесенного Национальным собранием, но 59% призывают Эммануэля Макрона уйти в отставку, согласно опросу Odoxa Backbone для Le Figaro, опубликованному в четверг.
Недоверие, принятое в среду вечером, 52% респондентов считают "скорее хорошим делом", а 48% - "скорее плохим", причем эти два показателя имеют перекрывающуюся погрешность.
Эммануэля Макрона также считают " главной причиной нынешней политической нестабильности "46% французов, значительно опережая" все политические силы, которые не смогли прийти к согласию " (29%) и Мишеля Барнье, которого назвали лишь 4% опрошенных.
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