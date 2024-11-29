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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский и Макрон обсудили передачу самолетов Mirage и приглашение в НАТО

Зеленский и Макрон обсудили передачу самолетов Mirage и приглашение в НАТО

Киев  •  УНН

 • 6555 просмотра

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Президенты Украины и Франции провели переговоры по усилению украинской ПВО и оборонной поддержки. Обсудили ускорение передачи французских самолетов Mirage и вопрос вступления Украины в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Украинский и французский лидеры обсудили усиление украинской ПВО, оборонную поддержку, ускорение процесса передачи французских самолетов Mirage и приглашение Украины в НАТО, передает УНН.

Детали

Как сообщил Зеленский, он обсудил с Макроном комплексную оборонительную поддержку, усиление ПВО, а также ускорение процесса передачи самолетов Mirage.

"Мы подробно обсудили, как усилить противовоздушную оборону и защитить жизнь наших людей. Я подчеркнул важность приглашения Украины в НАТО, расширения дальнобойных возможностей - не только как необходимой меры для противодействия российской агрессии, но и для приближения мира – и продолжения подготовки и оснащения украинских бригад как на территориях стран – членов Альянса, так и через развитие предложенной Францией идеи относительно тренировочных миссий на территории Украины", - добавил Зеленский.

Напомним

Украинский Президент Владимир Зеленский переговорил с канцлером Германии Олафом Шольцем. В частности, обсудили шаги, которые могут усилить Украину.

Павел Башинский

Павел Башинский

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