Франция и Великобритания обсуждают возможность размещения своих войск на линии фронта
Киев • УНН
Франция и Великобритания обсуждают возможность размещения своих войск на линии фронта в Украине для мониторинга прекращения огня. Страны готовятся к активной роли в стабилизации ситуации в случае смены политической поддержки со стороны США.
Франция и Великобритания активно обсуждают возможные варианты участия в мирных переговорах по Украине, в частности, размещение своих войск на линии фронта для мониторинга соблюдения прекращения огня. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.
Детали
По информации от анонимного источника в НАТО, подобные обсуждения пока проводятся на уровне столиц двух стран, а не на официальном уровне альянса.
По данным, в случае изменения политической ситуации, в частности, в контексте возможного снижения поддержки Украины со стороны новой администрации США, Париж и Лондон готовятся к активной роли в стабилизации ситуации в Украине. Это включает участие в мирных переговорах, которые могут состояться при посредничестве США.
Одной из ключевых идей является размещение международных миротворческих сил для обеспечения выполнения мирных соглашений и предотвращения новой эскалации конфликта. Такие действия направлены на укрепление позиций Украины на международной арене и поддержание стабильности в регионе.
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