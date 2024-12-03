Франция и Великобритания обсуждают возможность размещения своих войск на линии фронта

Франция и Великобритания активно обсуждают возможные варианты участия в мирных переговорах по Украине, в частности, размещение своих войск на линии фронта для мониторинга соблюдения прекращения огня. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

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По информации от анонимного источника в НАТО, подобные обсуждения пока проводятся на уровне столиц двух стран, а не на официальном уровне альянса.

По данным, в случае изменения политической ситуации, в частности, в контексте возможного снижения поддержки Украины со стороны новой администрации США, Париж и Лондон готовятся к активной роли в стабилизации ситуации в Украине. Это включает участие в мирных переговорах, которые могут состояться при посредничестве США.

Одной из ключевых идей является размещение международных миротворческих сил для обеспечения выполнения мирных соглашений и предотвращения новой эскалации конфликта. Такие действия направлены на укрепление позиций Украины на международной арене и поддержание стабильности в регионе.

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