Макрон ищет нового кандидата на должность председателя Еврокомиссии

Французский президент Макрон ищет альтернативу для руководства Еврокомиссией. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Президент Франции Эммануэль Макрон ведет активные переговоры с лидерами Европейского Союза с целью найти нового кандидата на должность председателя Европейской комиссии.

По информации, Макрон, который сыграл ключевую роль в назначении Урсулы фон дер Ляйен на эту должность пять лет назад, рассматривает кандидатуру бывшего главы Европейского центрального банка Марио Драги на вершину европейской институции.

Поэтому по словам источников, президент Макрон уже провел консультации с несколькими премьер-министрами, включая главу правительства Италии.

Эти разговоры приобрели актуальность менее чем за два месяца до следующих выборов в Европейский парламент.

Добавим

Урсула фон дер Ляйен, которая стала президентом Европейской комиссии в результате соглашения между Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель в 2019 году, обещала превратить комиссию в "геополитическую комиссию". Однако, ее работу критиковали за чрезмерную политизацию и неудовлетворительное руководство в сферах торговли, изменений климата и отношений с США.

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