Макрон заявил, что Франция сделает "все возможное" для достижения олимпийского перемирия

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
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Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
  •  52872 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
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Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
  •  68619 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  200932 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  194228 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  194374 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189355 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  129011 просмотра

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9 апреля 2024, 13:31  •  369824 просмотра

Макрон заявил, что Франция сделает "все возможное" для достижения олимпийского перемирия

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сделает "все возможное" для достижения олимпийского перемирия во время Олимпиады 2024 года в Париже на фоне войны россии против Украины, и раскрыл планы по переносу церемонии открытия на стадион "Стад де Франс", если возникнут угрозы безопасности.

Война •   •  7816 просмотра
Макрон заявил, что Франция сделает "все возможное" для достижения олимпийского перемирия

Саммит Украина - Латинская Америка должен охватывать вопросы международного мира - Генсекретарь Организации Американских государств

Будущий саммит Украина-Латинская Америка в 2024 году должен охватить вопросы международного мира, безопасности, противодействия российской пропаганде, прав человека, демократии, а также смежные коммерческие сферы, такие как промышленные технологии, считает Генеральный секретарь Организации американских государств.

политика •   •  7024 просмотра
Саммит Украина - Латинская Америка должен охватывать вопросы международного мира - Генсекретарь Организации Американских государств

Атака Ирана на Израиль вызвала хаос в авиационном движении - Reuters

Международные авиакомпании столкнулись с серьезными перебоями в полетах из-за ракетных и беспилотных атак Ирана на Израиль, что привело к отмене и изменению маршрутов рейсов между Европой и Азией.

Новости Мира •   •  6512 просмотра
Атака Ирана на Израиль вызвала хаос в авиационном движении - Reuters

Появились спутниковые фото последствий авиаудара по "Луганскому машиностроительному заводу-100"

Спутниковые снимки показывают, что по крайней мере одно здание "Луганского машиностроительного завода-100" в оккупированной Луганской области получило значительные повреждения после украинского авиаудара 13 апреля.

Война •   •  9306 просмотра
Появились спутниковые фото последствий авиаудара по "Луганскому машиностроительному заводу-100"

В Украине 300 тысяч детей не могут нормально учиться, потому что не имеют собственного ноутбука - Федоров

В целом школам было передано 178 945 девайсов, которые включают ноутбуки и планшеты. Сейчас в цифровых устройствах нуждается 361 560 учеников, а также 68 881 учитель.

Общество •   •  7612 просмотра
В Украине 300 тысяч детей не могут нормально учиться, потому что не имеют собственного ноутбука - Федоров

Дания возведет в Украине экодома для психологической реабилитации сирот

Дания планирует построить экологические городки в трех городах Украины, чтобы обеспечить жильем и психологической поддержкой детей, лишенных родительской опеки.

Общество •   •  9159 просмотра
Дания возведет в Украине экодома для психологической реабилитации сирот

В беларуси проходит масштабная проверка боеготовности армии: призваны тысячи резервистов

беларусь начала масштабную проверку боеготовности своей армии, призвав не менее 6 000 резервистов в ответ на учения НАТО "Стойкий защитник 2024" и "Дракон-24".

Война •   •  9926 просмотра
В беларуси проходит масштабная проверка боеготовности армии: призваны тысячи резервистов

ГОТ учитывает результаты проверок качества продуктов, которые поставщики привозят в воинские части - Минобороны

"Государственный оператор тыла" учитывает результаты проверок качества продовольствия, поставляемого в воинские части, при планировании своей деятельности и осуществлении закупок у поставщиков для Вооруженных Сил Украины.

Общество •   •  8955 просмотра
ГОТ учитывает результаты проверок качества продуктов, которые поставщики привозят в воинские части - Минобороны

Украина ожидает получить не менее 5 противоминных кораблей

Экипажи двух противоминных кораблей, предоставленных Великобританией, уже прошли подготовку и заступили на дежурство, ожидается прибытие еще трех кораблей из Нидерландов и Бельгии, что позволит Украине получить не менее пяти противоминных кораблей в целом.

Война •   •  8795 просмотра
Украина ожидает получить не менее 5 противоминных кораблей

россия в Украине использует "амебную тактику" - глава Генштаба Сил обороны

россия использует в Украине "тактику амебы". россияне экспериментируют с небольшими силами в разных местах и надеются, что где-то появится возможность прорыва, считает начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии.

Война •   •  9762 просмотра
россия в Украине использует "амебную тактику" - глава Генштаба Сил обороны