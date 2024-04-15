Макрон заявил, что Франция сделает "все возможное" для достижения олимпийского перемирия

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что сделает "все возможное", чтобы достичь перемирия во время Олимпийских игр в Париже в этом году, на фоне войны рф против Украины и в других регионах, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Макрон заявил, что сделает "все возможное", чтобы во время Игр было достигнуто олимпийское перемирие. Перемирие - это историческая традиция, согласно которой во время Олимпиады царит мир.

"Мы хотим работать для олимпийского перемирия, и я думаю, что это повод для меня взаимодействовать со многими нашими партнерами", - сказал Макрон в интервью BFMTV и RMC.

Также президент Франции сегодня впервые заявил, что церемонию открытия Олимпиады в Париже могут перенести с реки Сены на национальный стадион в случае угрозы безопасности.

Перед этим парижские организаторы, как отмечается, разработали церемонию, которая является беспрецедентной в истории Олимпийских игр, поскольку она нарушает традицию открытия Игр на главном стадионе. До этого времени организаторы отрицали возможность переноса церемонии 26 июля в другое место, если власти считают, что существует вероятность того, что она станет мишенью, пишет издание.

"Эта церемония открытия... является первой в мире. Мы можем это сделать, и мы собираемся это сделать", - сказал Макрон.

Но, добавил он, "есть план B и план C", включая перенос церемонии на стадион "Стад де Франс" к северу от Парижа, главного стадиона Олимпиады, где будут проходить регби-7 и легкая атлетика.

Макрон сказал, что вместо того, чтобы команды плыли по Сене на баржах, церемонию можно было бы "ограничить зданием Трокадеро" через реку от Эйфелевой башни или "даже перенести на Стад де Франс".

"Мы проанализируем это в режиме реального времени", - добавил Макрон.

Перенос церемонии из Сены был бы огромной задачей и лишил бы Олимпийские игры в Париже их определяющего имиджа, отмечает издание.

Ожидается, что на церемонии будут присутствовать более 300 000 зрителей, еще 200 000 будут наблюдать из зданий вдоль Сены.

Сейчас все страны заявили, что планируют принять участие в речном параде под открытым небом, в том числе "наиболее подверженные риску", такие как Соединенные Штаты и Израиль, указывает издание.

Паралимпийские игры состоятся после Олимпийских игр и начнутся 28 августа.

Макрон сказал, что его целью является то, чтобы Франция вошла в пятерку лучших в медальном зачете Олимпийских игр и в восьмерку лучших стран Паралимпийских игр.

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