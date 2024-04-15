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Макрон заявил, что Франция сделает "все возможное" для достижения олимпийского перемирия
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сделает "все возможное" для достижения олимпийского перемирия во время Олимпиады 2024 года в Париже на фоне войны россии против Украины, и раскрыл планы по переносу церемонии открытия на стадион "Стад де Франс", если возникнут угрозы безопасности.
Саммит Украина - Латинская Америка должен охватывать вопросы международного мира - Генсекретарь Организации Американских государств
Будущий саммит Украина-Латинская Америка в 2024 году должен охватить вопросы международного мира, безопасности, противодействия российской пропаганде, прав человека, демократии, а также смежные коммерческие сферы, такие как промышленные технологии, считает Генеральный секретарь Организации американских государств.
Атака Ирана на Израиль вызвала хаос в авиационном движении - Reuters
Международные авиакомпании столкнулись с серьезными перебоями в полетах из-за ракетных и беспилотных атак Ирана на Израиль, что привело к отмене и изменению маршрутов рейсов между Европой и Азией.
Появились спутниковые фото последствий авиаудара по "Луганскому машиностроительному заводу-100"
Спутниковые снимки показывают, что по крайней мере одно здание "Луганского машиностроительного завода-100" в оккупированной Луганской области получило значительные повреждения после украинского авиаудара 13 апреля.
В Украине 300 тысяч детей не могут нормально учиться, потому что не имеют собственного ноутбука - Федоров
В целом школам было передано 178 945 девайсов, которые включают ноутбуки и планшеты. Сейчас в цифровых устройствах нуждается 361 560 учеников, а также 68 881 учитель.
Дания возведет в Украине экодома для психологической реабилитации сирот
Дания планирует построить экологические городки в трех городах Украины, чтобы обеспечить жильем и психологической поддержкой детей, лишенных родительской опеки.
В беларуси проходит масштабная проверка боеготовности армии: призваны тысячи резервистов
беларусь начала масштабную проверку боеготовности своей армии, призвав не менее 6 000 резервистов в ответ на учения НАТО "Стойкий защитник 2024" и "Дракон-24".
ГОТ учитывает результаты проверок качества продуктов, которые поставщики привозят в воинские части - Минобороны
"Государственный оператор тыла" учитывает результаты проверок качества продовольствия, поставляемого в воинские части, при планировании своей деятельности и осуществлении закупок у поставщиков для Вооруженных Сил Украины.
Украина ожидает получить не менее 5 противоминных кораблей
Экипажи двух противоминных кораблей, предоставленных Великобританией, уже прошли подготовку и заступили на дежурство, ожидается прибытие еще трех кораблей из Нидерландов и Бельгии, что позволит Украине получить не менее пяти противоминных кораблей в целом.
россия в Украине использует "амебную тактику" - глава Генштаба Сил обороны
россия использует в Украине "тактику амебы". россияне экспериментируют с небольшими силами в разных местах и надеются, что где-то появится возможность прорыва, считает начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии.