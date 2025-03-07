Макрон готов говорить с путиным, "когда наступит подходящее время"
Киев • УНН
Президент Франции заявил о готовности говорить с путиным по согласованию с Зеленским и ЕС. Макрон также поддержал общий долг ЕС для оборонных инвестиций и обсудил возможность отправки войск в Украину.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов поговорить с российским диктатором владимиром путиным, "когда наступит соответствующее время", по договоренности с Президентом Владимиром Зеленским и союзниками из ЕС. Об этом он сказал по итогам саммита ЕС по Украине 6 марта, пишет УНН.
Я готов поговорить с президентом путиным, когда мы вместе с Президентом Зеленским и нашими европейскими партнерами признаем, что наступило соответствующее время. Сейчас мы вступаем в фазу дискуссии, переговоров, которые в какой-то момент полностью оправдают дискуссии с участниками переговоров и лидерами
Как пишет Euractiv, президент Франции также выразил поддержку нового совместного долга ЕС для увеличения инвестиций в оборону в долгосрочной перспективе: "Рыночное финансирование продемонстрирует эту совместную демонстрацию готовности идти дальше в обороне".
Он также высказался за восстановление цифрового налога, переговоры по которому зашли в тупик, чтобы увеличить собственные ресурсы ЕС.
Что касается национальных миротворческих сил как части мирного соглашения между Украиной и москвой, Макрон подтвердил, что всех членов НАТО пригласили в Париж на следующей неделе, чтобы согласовать, как может выглядеть отправка войск в Украину.
Эти войска могли бы компенсировать отказ США пригласить Украину в НАТО, сказал французский лидер, и "создать де-факто солидарность [участниц] стран-членов НАТО".
москва отреагировала на заявления Макрона: песков назвал выступление "чрезвычайно конфронтационным", лавров расценил как "угрозу"06.03.25, 13:05 • 15679 просмотров