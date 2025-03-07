Макрон готовий поговорити з путіним, "коли настане відповідний час"

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що готовий поговорити з російським диктатором володимиром путіним, "коли настане відповідний час", за домовленістю з Президентом Володимиром Зеленським і союзниками з ЄС. Про це він сказав за підсумками саміту ЄС по Україні 6 березня, пише УНН.

Я готовий поговорити з президентом путіним, коли ми разом із Президентом Зеленським і нашими європейськими партнерами визнаємо, що настав відповідний час. Зараз ми вступаємо у фазу дискусії, переговорів, які в якийсь момент повністю виправдають дискусії з учасниками переговорів і лідерами - сказав Макрон.

Як пише Euractiv, президент Франції також висловив підтримку нового спільного боргу ЄС для збільшення інвестицій в оборону в довгостроковій перспективі: "Ринкове фінансування продемонструє цю спільну демонстрацію готовності йти далі в обороні".

Він також висловився за відновлення цифрового податку, переговори щодо якого зайшли в глухий кут, щоб збільшити власні ресурси ЄС.

Щодо національних миротворчих сил як частини мирної угоди між Україною і москвою, Макрон підтвердив, що всіх членів НАТО запросили до Парижа наступного тижня, щоб узгодити, як може виглядати відправка військ в Україну.

Ці війська могли б компенсувати відмову США запросити Україну до НАТО, сказав французький лідер, і "створити де-факто солідарність [учасниць] країн-членів НАТО".

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